Бывший руководитель пресс-службы Мирзиёева получил новую должность

Асаджон Ходжаев назначен руководителем Центра информационной безопасности и содействия в обеспечении общественного порядка

ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Ходжаев Асаджон Азатбекович возглавил Центр информационной безопасности и содействия в обеспечении общественного порядка. Об этом сообщает Uznews.uz.

Напомним, Асаджон Ходжаев, проработал в должности руководителя пресс-службы президента около полугода — с марта по август 2017 года. Затем на этом посту его сменил Комил Алламжонов.

В начале января текущего года стало известно о назначении Ходжаева первым заместителем руководителя мемориального комплекса имени Ислама Каримова.

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В соответствии с постановлением кабинета министров Республики Узбекистан от 17 октября 2017 года, Центр обеспечения информационной безопасности был преобразован в Центр информационной безопасности и содействия в обеспечении общественного порядка.

Задачей Центра является создание единого аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" для организации полноценной системы обеспечения общественной безопасности и правопорядка, с обязательной интеграцией информационных систем органов внутренних дел, государственных органов и иных организаций, а также с системами "Электронное правительство".

Этот глобальный проект до 2023 года должен охватить весь Узбекистан.