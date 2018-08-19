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Асад Ходжаев

Бывший руководитель пресс-службы Мирзиёева получил новую должность

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Политика
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Асаджон Ходжаев назначен руководителем Центра информационной безопасности и содействия в обеспечении общественного порядка

ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Ходжаев Асаджон Азатбекович возглавил Центр информационной безопасности и содействия в обеспечении общественного порядка. Об этом сообщает Uznews.uz.

Напомним, Асаджон Ходжаев, проработал в должности руководителя пресс-службы президента около полугода — с марта по август 2017 года. Затем на этом посту его сменил Комил Алламжонов.

В начале января текущего года стало известно о назначении Ходжаева первым заместителем руководителя мемориального комплекса имени Ислама Каримова.

Папка с документами
Sputnik / Алексей Филиппов
Бывший пресс-секретарь президента получил новую должность

В соответствии с постановлением кабинета министров Республики Узбекистан от 17 октября 2017 года, Центр обеспечения информационной безопасности был преобразован в Центр информационной безопасности и содействия в обеспечении общественного порядка.

Задачей Центра является создание единого аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" для организации полноценной системы обеспечения общественной безопасности и правопорядка, с обязательной интеграцией информационных систем органов внутренних дел, государственных органов и иных организаций, а также с системами "Электронное правительство".

Этот глобальный проект до 2023 года должен охватить весь Узбекистан.




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    Второй будешь?

    Закон в Таджикистане запрещает иметь двух жен, но это мало кого останавливает: для девушек статус второй жены - пылкая любовь без надоедливой бытовухи, для женщин постарше - решение материальных проблем и спасение от одиночества.

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