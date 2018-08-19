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Командующий ЦВО проверил готовность к учениям ШОС "Мирная миссия-2018"

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Политика
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Представители Узбекистана примут участие в маневрах в качестве наблюдателей.

ТАШКЕНТ, 19 авг – Sputnik. Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) проверил готовность к международным антитеррористическим учениям стран ШОС "Мирная миссия-2018", которые пройдут с 22 по 29 августа.

Об этом сообщает пресс-служба ЦВО.

"Командующий войсками Центрального военного округа генерал-лейтенант Александр Лапин проверил в Чебаркульском гарнизоне (Челябинская область) готовность к международному антитеррористическому учению стран ШОС "Мирная миссия-2018", - говорится в сообщении.

Он проинспектировал состояние объектов учебно-материальной базы на 255-м межвидовом полигоне, где пройдет розыгрыш этапов учения, оценил условия размещения национальных контингентов в казармах и палаточном лагере.

Военнослужащие армии Узбекистана
© ИА "Жахон"
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Командующий ЦВО также проверил размещение сводной авиационной группы на военном аэродроме "Шагол" в Челябинске.
Антитеррористическое учение "Мирная миссия" проводится на территории государств-участников ШОС с периодичностью раз в два года. В маневрах примут участие более 3 тысяч военнослужащих и свыше 500 единиц вооружения и военной техники. Участники отработают вопросы совместного управления подразделениями при проведении антитеррористической операции.

В практических действиях будут участвовать военнослужащие Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Пакистана, России и Таджикистана.

Представители Узбекистана примут участие в маневрах в качестве наблюдателей, уточняет ЦВО.




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