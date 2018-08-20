15:00 20 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB115.07
  • EUR8888.62
  • USD7790.20
Поиск
Пробка из фур на границе

Пробкам – нет: на границе с Казахстаном стали пропускать больше грузовиков

© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Политика
Получить короткую ссылку
45 0 0

С 1 по 7 августа скопление транспорта увеличилось, ситуация находится под постоянным контролем Комитета госдоходов.

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Комитет государственных доходов Минфина Казахстана занялся увеличением пропускной способности на пункте пропуска "Б.Конысбаева" на границе с Узбекистаном, сообщает пресс-служба ведомства.

С 1 по 7 августа скопление грузовиков увеличилось до 315 единиц, Комитет госдоходов направил письма в Таможенную службу Узбекистана. В итоге пропуск автотранспорта вырос до 160 единиц, к 18 августа число машин на границе снизилось до 60.

Кроме того, 18 августа с рабочим визитом в Туркестанскую область РК прибыл председатель Комитета Ардак Тенгебаев.

"Ситуация, как нам сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов, находится под постоянным контролем", - уточняется в сообщении.

Проблема связана с увеличением количества грузов, которые перевозят через транзитный коридор Казахстана.

Теги:
грузовик, Казахстан, пробка



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Презентация 500-драмовой купюры
    Стойкий драм

    В Центробанке Армении рассказали, будут ли девальвировать драм на фоне падения российского рубля.

  • Военные учения НАТО
    Только спокойствие!

    В Латвии начинаются крупнейшие учения Namejs 2018: военные рассказали, будут ли заезжать во дворы, и кто будет изображать "организаторов беспорядков".

  • В матче чемпионата Литвы пострадал Томас Клаудиус Тамашаускас
    Полевая медицина

    Оперативное вмешательство врачей во время матча спасло жизнь 18-летнему футболисту вильнюсского "Жальгириса".

  • Аквапарк
    Губит людей вода

    Жительница Кишинева получила травмы в аквапарке вблизи молдавской столицы – ее выбросило на крутом повороте водной горки.

  • Плавучая Сауна финского изобретателя Яанне Кяпулехто
    Сила пара

    Финский изобретатель отправится в Таллинн на плавучей сауне – он планирует преодолеть путь из Хельсинки за девять часов.

  • Записные книжки
    Великий и могучий

    В Южной Осетии проведут мастер-классы по новым формам и методам преподавания русского языка и литературы.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Форум древних городов в Рязани
Тысячелетние собрались в Рязани: как прошел форум древних городов
Белка и Стрелка совершили космический полёт на корабле Спутник-5 19 августа 1960 года
Белка и Стрелка на орбите: первый полет собак-космонавтов
Визит Эмомали Рахмона в Узбекистан
Впервые за 17 лет: визит Рахмона в Узбекистан

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054