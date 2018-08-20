Пробкам – нет: на границе с Казахстаном стали пропускать больше грузовиков

С 1 по 7 августа скопление транспорта увеличилось, ситуация находится под постоянным контролем Комитета госдоходов.

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Комитет государственных доходов Минфина Казахстана занялся увеличением пропускной способности на пункте пропуска "Б.Конысбаева" на границе с Узбекистаном, сообщает пресс-служба ведомства.

С 1 по 7 августа скопление грузовиков увеличилось до 315 единиц, Комитет госдоходов направил письма в Таможенную службу Узбекистана. В итоге пропуск автотранспорта вырос до 160 единиц, к 18 августа число машин на границе снизилось до 60.

Кроме того, 18 августа с рабочим визитом в Туркестанскую область РК прибыл председатель Комитета Ардак Тенгебаев.

"Ситуация, как нам сообщили в Комитете государственных доходов Министерства финансов, находится под постоянным контролем", - уточняется в сообщении.

Проблема связана с увеличением количества грузов, которые перевозят через транзитный коридор Казахстана.