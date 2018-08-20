Узбекистан и Словения развивают сотрудничество в правовой сфере

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. В республиканской прокуратуре состоялась встреча генерального прокурора Отабека Муродова с министром юстиции Словении Гораном Клеменчичем, сообщается на сайте ведомства.
В мероприятии также принимали участие представители международной неправительственной организации "Региональный диалог" Мьюшей Север и Бегзод Шарипов.
В ходе встречи гостей проинформировали о концепции Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах, о новшествах в законодательстве республики в сфере уголовного судопроизводства и о мерах по противодействию коррупции.
Кроме того, на встрече обсуждались проводимая в республике работа в сфере судебного реформирования и роль органов прокуратуры в этом направлении.
Также стороны обменялись мнениями по поводу формирования договорно-правовой базы двух стран и налаживания профессиональных контактов двух ведомств.