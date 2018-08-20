Узбекистан и Словения развивают сотрудничество в правовой сфере

В Генпрокуратуре Узбекистана состоялась встреча с представителями юстиции Словении.

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. В республиканской прокуратуре состоялась встреча генерального прокурора Отабека Муродова с министром юстиции Словении Гораном Клеменчичем, сообщается на сайте ведомства.

В мероприятии также принимали участие представители международной неправительственной организации "Региональный диалог" Мьюшей Север и Бегзод Шарипов.

Генеральная прокуратура Республики Узбекистан Встреча с представителями министерства юстиции Словении

В ходе встречи гостей проинформировали о концепции Стратегии действий по пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан в 2017-2021 годах, о новшествах в законодательстве республики в сфере уголовного судопроизводства и о мерах по противодействию коррупции.

Кроме того, на встрече обсуждались проводимая в республике работа в сфере судебного реформирования и роль органов прокуратуры в этом направлении.

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Горан Клеменчич, поблагодарив за информацию, отметил, что проводимые в Республике Узбекистан реформы исходят от самого народа и осуществляются с энтузиазмом.

Также стороны обменялись мнениями по поводу формирования договорно-правовой базы двух стран и налаживания профессиональных контактов двух ведомств.