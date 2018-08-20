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Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов

Камилов обсудил с послом Туркменистана двустороннее сотрудничество

© Sputnik / Сергей Пятаков
Политика
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Стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах дальнейшего развития взаимодействия в политической, торгово-экономической, инвестиционной

ТАШКЕНТ, 20 авг - Sputnik. Министр иностранных дел Республики Узбекистан Абдулазиз Камилов принял посла Туркменистана Язгулы Маммедова. Об этом сообщает пресс-служба узбекского МИД.

В ходе беседы стороны обменялись мнениями о состоянии и перспективах дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, культурно-гуманитарной и других областях.

Особое внимание было уделено вопросам реализации договоренностей, достигнутых в ходе регулярных узбекско-туркменских встреч на высшем уровне.

Как отмечалось, в Узбекистане и Туркменистане придают важное значение наращиванию товарооборота и расширению его номенклатуры. В этом контексте стороны обсудили график и повестку дня проведения очередных заседаний двусторонних институтов взаимодействия, активизацию контактов деловых кругов двух стран.

Теги:
Туркменистан, Узбекистан, Абдулазиз Камилов



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