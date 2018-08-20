Талибы приедут в Москву на встречу по Афганистану

Она состоится в начале сентября, основная цель – обеспечение безопасности российских граждан в Исламской республике.

ТАШКЕНТ, 20 авг – Sputnik. Представители радикального движения "Талибан" согласились поучаствовать во встрече по Афганистану в Москве, сообщает РИА Новости.

Другая информация пока неизвестна.

Перспективы перемирия талибов и официального Кабула будут обсуждать в российской столице 4 сентября. Основная цель МИД РФ – обеспечение безопасности российских граждан на территории Исламской республики и запуск процесса национального примирения.

© REUTERS / Parwiz Parwiz Талибы отпустят сотни заключенных на свободу по случаю Курбан-байрама

В свою очередь посол Афганистана в России Абдул Каюм Кучай заявил журналистам, что правительство Афганистана не возражает против участия в диалоге "Талибана".

Ранее сообщалось о том, что талибы отпустили в понедельник на свободу сотни заключенных. Теперь эти люди смогут "разделить счастье праздника Курбан байрам со своими семьями и друзьями".

Кроме того, о перемирии с "Талибаном" сроком на три месяца заявил президент Афганистана Ашраф Гани.