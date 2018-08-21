Камилов встретился с делегацией Европарламента

Стороны обсудили динамику отношений между Евросоюзом и республикой и констатировали укрепление сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 21 августа провел встречу с делегацией Европарламента от Германии, сообщает пресс-служба МИД.

Стороны обсудили динамику отношений республики с Евросоюзом и констатировали укрепление сотрудничества в контексте двустороннего взаимодействия.

"Только за последний год верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини дважды посетила Узбекистан и провела плодотворные переговоры с руководством нашей страны", - уточняется в сообщении.

Кроме того, Узбекистан и ЕС намерены в ближайшее время провести двусторонние мероприятия, они обменялись мнениями по наиболее актуальным вопросам повестки дня, региональной и международной проблематики.