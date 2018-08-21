Новый посол Узбекистана в ЮНЕСКО отбыл в Париж

Умид Шадиев сменил на этом посту младшую дочь первого президента Узбекистана Лолу Каримову-Тилляеву.

ТАШКЕНТ, 21 авг – Sputnik. Во вторник, 21 августа, из Ташкента в Париж отбыл вновь назначенный постоянный представитель Узбекистана при ЮНЕСКО Умид Шадиев.

Об этом сообщает пресс-служба МИД республики.

Ранее Умид Шадиев работал советником постоянного представительства Узбекистана при ООН в Нью-Йорке.

Напомним, в феврале этого года младшая дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева заявила о том, что покидает пост посла Узбекистана при ЮНЕСКО.

Она занимала этот пост в течение 10 лет.