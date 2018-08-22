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Министр обороны Казахстана

Новый министр обороны Казахстана не носит военную форму

Sputnik / Болат Шайхинов
Политика
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По словам Нурлана Ермекбаева, он считает себя гражданским человеком, а форму надевает по особым случаям – на военные учения и полевые выезды.

ТАШКЕНТ, 21 авг - Sputnik. Назначенный в начале августа министр обороны РК Нурлан Ермекбаев не носит военную форму, сообщает Sputnik Казахстан.

По словам главы ведомства, он считает себя гражданским человеком, а форму предпочитает надевать на военные учения и полевые выезды.

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© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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В этом он отличается от своего предшественника Сакена Жасузакова.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев принял решение о кадровом назначении в связи с изменением геополитической ситуации вокруг республики и появлением новых вызовов.

Одна из главных задач Минобороны на сегодня – технологическое совершенствование и модернизация вооружений.

Нурлан Ермекбаев – кадровый офицер, выпускник Военного Краснознаменного института МО СССР, который закончил вуз с отличием. Говорит на двух иностранных языках – китайском и английском, служил в горячих точках.

Ранее работал помощником по международным вопросам, послом Казахстана в Китае и странах Юго-Восточной Азии, дважды получал пост секретаря Совета безопасности.

Теги:
Министры, Минобороны Казахстана, Казахстан



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