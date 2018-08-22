Рахмон: визит в Узбекистан будет золотыми буквами вписан в историю

Президент Таджикистана высоко оценил итоги встречи с Шавкатом Мирзиёевым и посещение выставок и бизнес-форумов.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Президент РТ Эмомали Рахмон оценил первый за 17 лет визит в Узбекистан, сообщает Sputnik Таджикистан.

По его словам, это событие будет "вписано золотыми буквами в историю отношений двух соседних стран".

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Эмомали Рахмон рассказал об итогах поездки в Узбекистан

В ходе заседания правительства глава государства также отметил, что эффективная деятельность межправительственной комиссии и ответные поездки позволят узбекскому и таджикскому народам вновь сблизиться и укрепить родственные связи.

Также этому способствовали подписание документов, проведение бизнес-форумов и выставок промпродукции, культурный обмен и вечера дружбы.

Напомним, что официальный визит Рахмона в Узбекистан прошел 17-18 августа. Лидеры двух стран подписали 27 документов, договорились о сотрудничестве в торгово-экономической, военной, культурной сферах, уладили спорные вопросы по государственным границам.