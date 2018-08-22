Министр сделал запись в Книге соболезнований в связи со смертью бывшего главы правительства Индии Атала Бихари Ваджпаи.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. Министр иностранных дел Узбекистан Абдулазиз Камилов посетил Посольство Индии в Ташкенте.

Пресс-служба президента Узбекистана Президент Узбекистана впервые посетит Индию

"В связи с кончиной бывшего премьер-министра Индии Атала Бихари Ваджпаи Камилов от имени руководства Узбекистана выразил соболезнования и сделал соответствующую запись в Книге соболезнований, открытой в посольстве", - говорится в сообщении МИД.

Посол Винод Кумар поблагодарил узбекскую сторону за послания президента Узбекистана Шавката Мирзиёева главе и премьер-министру Индии с соболезнованиями и поддержкой в скорбную минуту.

Атал Бихари Ваджпаи скончался 16 августа. Он был почетным доктором Московского государственного университета, Ваджпаи написал сборники стихов и книг, посвященных внешней политике Индии и эмансипации индийских женщин.