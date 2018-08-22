Кыргызстан договорится с Туркменистаном о стратегическом партнерстве

Стороны намерены в конце августа подписать документы об устранении двойного налогообложения и сотрудничестве в области транспорта и сельского хозяйства.

ТАШКЕНТ, 22 авг - Sputnik. В ходе визита президента Кыргызстана в Ашхабад 23 августа стороны намерены подписать декларацию о стратегическом партнерстве, сообщает Sputnik Таджикистан.

По словам заведующего отделом внешней политики аппарата президента РК Данияра Сыдыкова, страны намерены договориться об устранении двойного налогообложения и сотрудничестве в области транспорта и сельского хозяйства. Всего они подпишут 10 документов.

Кроме того, Сооронбай Жэнбеков примет участие в саммите государств-учредителей Международного фонда спасения Арала, который намечен на 24 августа и пройдет в туристической зоне "Аваза" на туркменском побережье Каспия. В рамках мероприятия будут проведены заседания Межгосударственной комиссии по устойчивому развитию МФСА и правления Фонда. Узбекистан на мероприятии представит президент Шавкат Мирзиёев.