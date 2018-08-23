Трамп признался в своей единственной ошибке на выборах 2016 года

По словам главы Белого дома, во время президентских выборов демократическая партия рано уверовала в свою победу и не стала проводить избирательную кампанию в ряде штатов, где вскоре Трамп опередил Хиллари Клинтон.

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Американский лидер Дональд Трамп написал в своем блоге в Twitter о единственной ошибке, которую он совершил в 2016 году.

"Единственной моей ошибкой стало то, что я победил на выборах, которые, как предполагалось, должна была выиграть жуликоватая Хиллари Клинтон и демократы. Проблема заключается в том, что они забыли провести избирательную кампанию в целом ряде штатов!", — заявил он.

The only thing that I have done wrong is to win an election that was expected to be won by Crooked Hillary Clinton and the Democrats. The problem is, they forgot to campaign in numerous states! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 августа 2018 г.

В июле Трамп опубликовал на своей странице в Twitter кадры интервью бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон, в котором она говорит, что США хотели бы видеть Россию сильной.