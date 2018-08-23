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Президент США Дональд Трамп

Трамп признался в своей единственной ошибке на выборах 2016 года

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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По словам главы Белого дома, во время президентских выборов демократическая партия рано уверовала в свою победу и не стала проводить избирательную кампанию в ряде штатов, где вскоре Трамп опередил Хиллари Клинтон.

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Американский лидер Дональд Трамп написал в своем блоге в Twitter о единственной ошибке, которую он совершил в 2016 году.

"Единственной моей ошибкой стало то, что я победил на выборах, которые, как предполагалось, должна была выиграть жуликоватая Хиллари Клинтон и демократы. Проблема заключается в том, что они забыли провести избирательную кампанию в целом ряде штатов!", — заявил он.

В июле Трамп опубликовал на своей странице в Twitter кадры интервью бывшего кандидата в президенты Хиллари Клинтон, в котором она говорит, что США хотели бы видеть Россию сильной.

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Теги:
выборы президента, Россия, Дональд Трамп, Хиллари Клинтон, Соединенные Штаты Америки



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