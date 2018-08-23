Узбекистан и Беларусь укрепляют сотрудничество

Члены узбекско-белорусской межправительственной комиссии обсудят развитие отношений и укрепление связей в торгово-экономической, образовательной и культурной сферах.

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. В Ташкенте 23-24 августа пройдет шестое заседание узбекско-белорусской межправительственной комиссии по двустороннему сотрудничеству, сообщает Podrobno.uz.

Заседание пройдет под председательством вице-премьера Узбекистана Нодира Отажонова и заместителя премьер-министра Беларуси Михаила Русого.

"В повестке заседания – обсуждение перспективных направлений двустороннего сотрудничества в машиностроении, сельском хозяйстве, легкой и пищевой промышленности, науке и высоких технологиях, образовании, медицине, туризме", – сообщили в посольстве Беларуси в Ташкенте.

Отмечается, что в рамках визита белорусская делегация посетит ряд производственных объектов, на которых реализуются совместные белорусско-узбекские кооперационные проекты. Также члены делегации примут участие в торжественной церемонии открытия бюста и улицы имени народного поэта Беларуси Якуба Коласа в Ташкенте.