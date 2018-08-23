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Представители движения Талибан

Эксперт о том, поедут ли талибы на переговоры в Москву

AP/ str/Haider Shah
Политика
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Политический обозреватель рассказал, повлияет ли нападение на здание дворца в Кабуле на переговоры в Москве.

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. Правительственный и дипломатический квартал Кабула подвергся ракетным обстрелам боевиков 21 августа, пишет Sputnik Афганистан.

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Удар был нанесен во время молитвы по случаю мусульманского праздника Ид аль-Адха (Eid al-Adha), в которой принимал участие президент Афганистана Ашраф Гани. В СМИ появились сообщения о том, что атаку совершили талибы. Впрочем, позднее представители "Талибана" опровергли свою причастность к теракту.

О том, как атака, которую приписывают талибам, повлияет на переговоры в Москве, и примут ли представители движения "Талибан" участие в переговорах в российской столице, в интервью Sputnik рассказал Вахид Можда, афганский политический обозреватель, бывший сотрудник МИД Афганистана во время правления талибов.

Нападение на здание дворца в Кабуле никак не повлияет на переговоры в Москве, говорит эксперт. "Московский формат" политолог считает действенным инструментом для налаживания мирного диалога в Афганистане:

"В Афганистане все еще идет война. Усилия, прилагаемые некоторыми соседними и региональными странами, в том числе РФ, направлены на то, чтобы закончить войну в Афганистане. В этой связи я думаю, что встреча в Москве может положительно повлиять на установление мира в Афганистане", - отмечает он.

Эксперт выразил сомнение в том, что представители движения "Талибан" согласятся сесть за стол переговоров с делегацией правительства Афганистана.

Боевики движения Талибан
© Commons.wikimedia / isafmedia
Талибы приедут в Москву на встречу по Афганистану

"Если в этой конференции будет участвовать правительство Афганистана, то талибы не примут в нем участие, поскольку пока не будет решена проблема талибов с США, они не будут разговаривать с представителями правительства Афганистана. Они (талибы) не признают правительство Афганистана. Заместитель помощника госсекретаря США в Катаре Элис Уэллс предложила талибам переговорить с правительством Афганистана. Они ответили, что в Афганистане нет правительства. "В стране, где вице-президент, у которого возникают проблемы с президентом, бежит (из страны) и находится в ссылке, правительства нет", - сказали они. "Я не думаю, что талибы приедут и сядут за стол переговоров, если в конференции примут участие представители афганского правительства", - подытожил политолог.

Как сообщил в четверг представитель афганского МИД, представители Кабула не будут принимать участие во встрече 4 сентября. Что касается группировки "Талибан", она приняла приглашение для участия в переговорах.

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Теги:
Радикальное движение "Талибан", Афганистан, Переговоры о мире, Москва



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