Дети и женщины возвращаются на родину из Сирии и Ирака

В течение года из зон боевых действий на Ближнем Востоке было возращено около ста женщин и детей из России, Казахстана и Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. С начала августа 2017 года на родину были возвращены свыше ста женщин и детей из Ирака и Сирии при содействии чеченских властей. Это жители Чечни, Дагестана, Ингушетии, Башкирии, Твери, Нижневартовска, а также граждане Казахстана и Узбекистана, сообщает РИА Новости.

Работа по возвращению на родину российских детей, незаконно вывезенных родителями в Сирию и Ирак, продолжается, скоро будут результаты, заявила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

© Sputnik / Эльнур Салаев Дети — главные жертвы войны в Сирии

Ранее глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов сообщил, что Кузнецова станет главным координатором работы по возвращению детей.

"Что касается вывоза детей, работа в этом направлении сейчас на самом деле ведется, ведется такая детальная и пристальная. Я думаю, скоро будут результаты”, - сказала Кузнецова.

Как отмечается, процесс возвращения женщин и детей из зоны ближневосточного конфликта стартовал после того, как в начале августа 2017 года глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в Instagram видеоролик, снятый корреспондентами RT в детском приюте в Багдаде и рассказывающий о российских детях, чьи родители примкнули к запрещенной в РФ и ряде других стран террористической организации ИГ, вывезли их из страны, а затем бросили после освобождения иракского Мосула.