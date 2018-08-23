Постпреды стран СНГ подпишут план гуманитарного сотрудничества в Минске

Стороны также обсудят план действий на случай ядерной аварии и взаимопомощи при ликвидации ее последствий.

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. В Исполнительном комитете СНГ в Минске 28 августа состоится заседание Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах союза.

В заседании примет участие председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Участники встречи планируют сформировать проект повестки дня заседания Совета глав правительств СНГ, которое пройдет 2 ноября в Астане.

Стороны также обсудят план действий на случай ядерной аварии и взаимопомощи при ликвидации ее последствий, сотрудничества в рекультивации территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств, а также в сфере производства высокотехнологичного энергетического оборудования.

Ожидается также, что главы правительств одобрят документы, регламентирующие взаимодействие в области экологии, исследования и использования космического пространства в мирных целях, налогового администрирования, развития и использования систем сотовой мобильной связи.

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Традиционно большой блок документов будет касаться финансовой сферы. В частности, на заседании планируется рассмотреть вопросы финансирования мероприятий, направленных на обеспечение медико-социальной помощи и повышение качества жизни ветеранов войн – участников локальных конфликтов и членов их семей, создания и развития объединенной системы ПВО, а также различные аспекты финансового обеспечения деятельности органов СНГ.

Ожидается, что Советом глав правительств будут одобрены План приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ на 2019–2020 годы и План мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в области обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования от 1 июня 2018 года.

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Постпреды стран Содружества обсудят также выполнение мероприятий в рамках Года культуры в Содружестве Независимых Государств и ход реализации основных мероприятий сотрудничества государств – участников СНГ в области культуры на 2016–2020 годы.

Кроме того, на заседании Совета постпредов будут представлены проекты концепции председательства Туркменистана в Содружестве Независимых Государств в 2019 году и плана мероприятий по ее реализации.