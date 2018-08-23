Постпреды стран СНГ подпишут план гуманитарного сотрудничества в Минске

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. В Исполнительном комитете СНГ в Минске 28 августа состоится заседание Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах союза.
В заседании примет участие председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
Стороны также обсудят план действий на случай ядерной аварии и взаимопомощи при ликвидации ее последствий, сотрудничества в рекультивации территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств, а также в сфере производства высокотехнологичного энергетического оборудования.
Ожидается также, что главы правительств одобрят документы, регламентирующие взаимодействие в области экологии, исследования и использования космического пространства в мирных целях, налогового администрирования, развития и использования систем сотовой мобильной связи.
Ожидается, что Советом глав правительств будут одобрены План приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ на 2019–2020 годы и План мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в области обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования от 1 июня 2018 года.
Кроме того, на заседании Совета постпредов будут представлены проекты концепции председательства Туркменистана в Содружестве Независимых Государств в 2019 году и плана мероприятий по ее реализации.