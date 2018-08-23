19:30 23 Августа 2018
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB115.70
  • EUR8925.19
  • USD7803.79
Поиск
Флаги стран-участниц СНГ

Постпреды стран СНГ подпишут план гуманитарного сотрудничества в Минске

© Sputnik / Виктор Толочко
Политика
Получить короткую ссылку
29 0 0

Стороны также обсудят план действий на случай ядерной аварии и взаимопомощи при ликвидации ее последствий.

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. В Исполнительном комитете СНГ в Минске 28 августа состоится заседание Совета постоянных полномочных представителей государств – участников Содружества при уставных и других органах союза.

В заседании примет участие председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

© Photo : Aif
Беляев: страны СНГ не ощутят кризис, если объединят свой потенциал
Участники встречи планируют сформировать проект повестки дня заседания Совета глав правительств СНГ, которое пройдет 2 ноября в Астане.

Стороны также обсудят план действий на случай ядерной аварии и взаимопомощи при ликвидации ее последствий, сотрудничества в рекультивации территорий государств, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств, а также в сфере производства высокотехнологичного энергетического оборудования.

Ожидается также, что главы правительств одобрят документы, регламентирующие взаимодействие в области экологии, исследования и использования космического пространства в мирных целях, налогового администрирования, развития и использования систем сотовой мобильной связи.

Министр внешней торговли Узбекистан Жамшид Ходжаев
Пресс-служба Минвнешторга Республики Узбекистан
Узбекистан поработает над соглашением о свободной торговле услугами в СНГ
Традиционно большой блок документов будет касаться финансовой сферы. В частности, на заседании планируется рассмотреть вопросы финансирования мероприятий, направленных на обеспечение медико-социальной помощи и повышение качества жизни ветеранов войн – участников локальных конфликтов и членов их семей, создания и развития объединенной системы ПВО, а также различные аспекты финансового обеспечения деятельности органов СНГ.

Ожидается, что Советом глав правительств будут одобрены План приоритетных мероприятий в сфере гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ на 2019–2020 годы и План мероприятий по реализации Соглашения о сотрудничестве государств – участников СНГ в области обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования от 1 июня 2018 года.

Узбекские военнослужащие во время конкурса Тропа разведчика
Sputnik / Антон Курилкин
Спецслужбы СНГ провели тренинг по выявлению "спящих ячеек" террористов
Постпреды стран Содружества обсудят также выполнение мероприятий в рамках Года культуры в Содружестве Независимых Государств и ход реализации основных мероприятий сотрудничества государств – участников СНГ в области культуры на 2016–2020 годы. 

Кроме того, на заседании Совета постпредов будут представлены проекты концепции председательства Туркменистана в Содружестве Независимых Государств в 2019 году и плана мероприятий по ее реализации.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Финансовая отчетность, фото из архива
    Игра на понижение

    Ослабление российского рубля, а также девальвация турецкой лиры и иранского риала могут привести к увеличению импорта из этих стран в Азербайджан.

  • Монтажник проводит плановый ремонт на линии электропередач
    Без света

    Из-за несанкционированных работ по прокладке труб без электроэнергии остались сорок населенных пунктов в Брестской области Беларуси.

  • Абхазский язык
    Абхазский для всех

    Программа по реализации закона "О государственном языке Республики Абхазия" вступит в силу в 2019 году.

  • Члены вооруженной группы, захватившей здание полка ППС в Ереване. Варужан Аветисян
    Путь в политику

    Группировка "Сасна црер", захватившая летом 2016 полк полиции в Ереване, самоликвидируется, а ее члены сформируют одноименную партию.

  • Александра Гапоненко освободили до суда
    Свободен!

    Рижский суд освободил из-под стражи правозащитника Александра Гапоненко, который был арестован весной этого года.

  • Премьер-министр Израиля Б. Нетаньяху
    Исторические перекосы

    Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху накануне его визита в Литву призвали помешать попыткам властей балтийской республики переписать историю.

  • курс валют
    Эхо войны

    Почувствуют ли в Молдове санкционные войны Соединенных Штатов и России – читайте в материале Sputnik.

  • Александр Петров - Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Эстонской Республике
    Неприемлемый термин

    Посол России в Эстонии Александр Петров прокомментировал намерение представителей эстонского руководства истребовать с Москвы компенсацию за "советскую оккупацию".

  • Павел Ковальский: российский советник по экономике
    Успешные проекты

    Российский советник в Южной Осетии рассказал Sputnik, почему в республику стоит вкладывать средства.

Новости

Все новости
Все новости

Спорт

Обзоры

Мультимедиа

Изготовление узбекского тандыра
Секреты тандырщика в третьем поколении
Брифинг, посвященный мерам по улучшению инвестиционной привлекательности Узбекистана.
Инвестируйте в Узбекистан: как республика привлекает иностранный капитал
Нервы на пределе: какая профессия самая стрессовая

Соцсети

pages/Sputnik-Узбекистан/955496944515054