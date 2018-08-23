Военные Кыргызстана и Таджикистана прибыли в РФ для участия в учениях ШОС

На Урал приехали около 200 представителей двух республик, на аэродроме Шагол приземлился военно-транспортный самолет Ил-76.

ТАШКЕНТ, 23 авг - Sputnik. На Урал прибыли двести военных Таджикистана и Кыргызстана для участиях в учениях ШОС, сообщает РИА Новости.

Военно-транспортный самолет Ил-76 с представителями двух республик приземлился на аэродроме Шагол, в ближайшее время они примут участие в совместных антитеррористических учениях стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.

К ним должны присоединиться военные сухопутных войск и авиации России, Китая, Индии и Пакистана, представители Узбекистана присутствуют в качестве наблюдателей. Всего в мероприятиях будут задействованы более трех тысяч военных и около 500 единиц техники.

Торжественное открытие "Мирной миссии-2018" состоится 24 августа, а активная фаза учений намечена на 29 августа, она пройдет на полигоне уральского танкового соединения в Челябинской области. Первый раз такая акция прошла в августа 2003 года при участии всех членов ШОС.