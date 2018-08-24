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Шавкат Мирзиёев встретился с Гурбангулы Бердымухамедовым

Президенты Узбекистана и Туркменистана провели встречу

© Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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Главы государств обсудили сотрудничество в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, промышленной, культурно-гуманитарной сферах.

ТАШКЕНТ, 24 авг - Sputnik. Президенты Узбекистана и Туркменистана Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов провели встречу в городе Туркменбаши.

Шавкат Мирзиёев прибыл в Туркменистан на форум по спасению Арала
Шавкат Мирзиёев прибыл в Туркменистан на саммит по спасению Арала
Шавкат Мирзиёев высоко оценил председательство Туркменистана в Международном фонде спасения Арала и отметил, что проекты Узбекистана и Туркменистана в этой сфере дополняют друг друга, передает пресс-служба Узбекистана.

Стороны рассмотрели вопросы укрепления отношений стратегического партнерства, развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, промышленной, культурно-гуманитарной и других сферах. 

Стороны обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес.




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