Президенты Узбекистана и Туркменистана провели встречу

ТАШКЕНТ, 24 авг - Sputnik. Президенты Узбекистана и Туркменистана Шавкат Мирзиёев и Гурбангулы Бердымухамедов провели встречу в городе Туркменбаши.пресс-служба Узбекистана.
Стороны рассмотрели вопросы укрепления отношений стратегического партнерства, развития сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, промышленной, культурно-гуманитарной и других сферах.
Стороны обменялись мнениями по вопросам региональной и международной повестки, представляющим взаимный интерес.