Узбекистан укрепляет партнерство с ЮНЕСКО

ТАШКЕНТ, 24 авг - Sputnik. Во Франции находится делегация Узбекистана в составе первого заместителя председателя Сената Садыка Сафаева, заместителя премьер-министра Азиза Абдухакимова, председателя Комитета законодательной палаты Олий Мажлиса по демократическим институтам, негосударственным организациям и органам самоуправления граждан Акмала Саидова и заместителя министра культуры Камолы Акиловой, сообщает пресс-служба Госкомтуризма Узбекистана.

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В рамках визита члены правительственной делегации ознакомили руководство ЮНЕСКО с ходом проводимых в Узбекистане реформ в общественно-политической и социально-экономической сферах. Также стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия и перспективы углубления отношений между сторонами.

Как отмечается, Узбекистан уделяет значительное внимание сотрудничеству с ЮНЕСКО по целому ряду направлений, в частности, в сфере сохранения и развития культурно-исторического наследия республики. Ярким примером этого является проведение под эгидой ЮНЕСКО первого Международного форума искусства маком в сентябре 2018 года в Шахрисабзе.

Представители организации выразили готовность оказывать всестороннюю поддержку в реализации перспективных проектов.

Как сообщалось ранее, 21 августа 2018 года из Ташкента в Париж отбыл вновь назначенный постоянный представитель Узбекистана при ЮНЕСКО Умид Шадиев. Ранее он работал советником постоянного представительства Узбекистана при ООН в Нью-Йорке. В феврале этого года младшая дочь первого президента Узбекистана Лола Каримова-Тилляева заявила о том, что покидает пост посла Узбекистана при ЮНЕСКО.

Она занимала этот пост в течение 10 лет.