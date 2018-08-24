Индия и Пакистан впервые участвуют в учениях ШОС

Индийские и пакистанские военные прибыли на полигон Чебаркуль для участия в "Мирной миссии - 2018".

ТАШКЕНТ, 24 авг - Sputnik. Военнослужащие из Индии и Пакистана впервые принимают участие в совместных антитеррористических учениях стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества "Мирная миссия - 2018", которые проходят в Челябинской области, сообщили в пятницу на церемонии открытия маневров. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на представителей стран.

"Наш контингент привез с собой богатый боевой опыт сражения с терроризмом, противостояния ему, и мы уверены, что будем учиться друг у друга. Это первый раз, когда вооруженный контингент индийской армии участвует в учениях ШОС "Мирная миссия", и для нас это большая честь", - сказал бригадный генерал армии Республики Индия Викас Ликаре.

В учениях "Мирная миссия" от Индии и Пакистана принимают участие более 350 военнослужащих.

"Для нас это честь и привилегия - быть приглашенными на учения "Мирная миссия - 2018", это историческое событие - находиться впервые на таком мероприятии. Сегодня наше присутствие дает уникальную возможность приобретения опыта друг друга от участия в маневрах", - отметил начальник управления боевой подготовки объединенного штаба Вооруженных сил Исламской Республики Пакистан бригадный генерал Юнус Шахид.

Он подчеркнул, что Вооруженным силам Пакистана есть что предложить другим странам ШОС в борьбе с терроризмом.

Напомним, с 22 по 29 августа на полигоне Чебаркуль проходят совместные антитеррористические командно-штабные учения вооруженных сил государств-членов ШОС "Мирная миссия - 2018". В маневрах примут участие органы военного управления, подразделения сухопутных войск и авиация Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, России, Китая, Индии и Пакистана. Представители Узбекистана присутствуют в качестве наблюдателей. Всего в международных учениях "Мирная миссия - 2018" будут задействованы более трех тысяч военнослужащих и около пятисот единиц техники.