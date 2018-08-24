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Старый корабль на берегу Аральского моря

В Туркменистане стартовал саммит по спасению Арала

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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Мероприятие проходит в туристической зоне "Аваза" на побережье Каспийского моря, в нем принимают участие главы пяти стран СНГ.

ТАШКЕНТ, 24 авг - Sputnik. В туристической зоне "Аваза" на туркменском побережье Каспийского моря в пятницу стартовал саммит по спасению Арала, сообщает РИА Новости.

Во встрече глав государств-учредителей международного фонда принимают участие лидеры четырех стран СНГ – Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Шавкат Мирзиёев прибыл в Туркменистан на форум по спасению Арала
Шавкат Мирзиёев прибыл в Туркменистан на саммит по спасению Арала

Как заявил на открытии Гурбангулы Бердымухамедов, мероприятие особенно актуально сегодня, когда участники "последовательно реализуют комплекс мер политико-дипломатического характера, нацеленных на укрепление сотрудничества между центральноазиатскими государствами".

Ранее сообщалось о переговорах лидера Туркменистана с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Главы двух республик успели обсудить сотрудничество в политической, торгово-экономической, транспортно-коммуникационной, промышленной и культурной сферах.

По словам Шавката Мирзиёева, проекты Узбекистана и Туркменистана в сфере спасения Аральского моря дополняют друг друга и могут привести к положительному результату.

Теги:
Саммит, Аральское море, Туркменистан



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