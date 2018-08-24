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Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян

Сотый день ареста Вышинского: Симоньян задала вопросы Украине и Европе

© Sputnik / Владимир Трефилов
Политика
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Тема:
Задержание журналиста РИА Новости в Киеве (21)
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Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского задержали в мае в Киеве, он до сих пор остается под стражей.

ТАШКЕНТ, 24 авг — Sputnik. Главный редактор МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян в сотый день с момента ареста Кирилла Вышинского задалась вопросом, считают ли в Европе, что "шить госизмену" за журналистский труд — в порядке вещей. Об этом пишет РИА Новости.

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"<…> У нас вопросы. К Украине. Вы правда думаете, что чем больше журналистов в ваших тюрьмах, тем ближе светлое европейское будущее? К Европе. Вы не в курсе, вы забыли, вы не заметили, вам запретили замечать или вы теперь тоже считаете, что шить госизмену за журналистский труд — это в порядке вещей?" — сказала она.

Журналист также отметила, что к США "вопросов нет". "Мы просто больше не понимаем, кому их там задавать", — уточнила она.

В свою очередь, гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев считает, что дело Вышинского намеренно затягивается, поскольку в суде оно развалится.

"То, что Кирилл в тюрьме лишь за то, что профессионально исполнял свой долг, — это показатель слабости режима. <…> Это позор, Средневековье, инквизиция", — добавил он на пресс-конференции, посвященной открытию фестиваля Koktebel Jazz Party.

Руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского задержали в мае в Киеве. Журналиста обвиняют в госизмене и поддержке ДНР и ЛНР, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд отправил его под стражу на 60 дней без определения залога, позднее арест продлили.

К журналисту до сих пор не допустили российских консульских работников.

Тема:
Задержание журналиста РИА Новости в Киеве (21)

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Теги:
Маргарита Симоньян, Кирилл Вышинский, Свобода СМИ, Украина, Европа



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