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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов и президент Таджикистана Эмомали Рахмон

Гурбангулы Бердымухамедов встретился с Эмомали Рахмоном

Пресс-служба президента Таджикистана
Политика
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Президенты Туркменистана и Таджикистана отметили широкие перспективы для сотрудничества двух стран в различных сферах.

ТАШКЕНТ, 24 авг - Sputnik. Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов провел встречу с Эмомали Рахмоном, сообщает Sputnik Таджикистан.

Лидер РТ прибыл в туристическую зону "Аваза" на туркменском побережье Каспийского моря, чтобы принять участие в саммите глав государств-учредителей Международного фонда спасения Арала.

Аральское море
REUTERS / Shamil Zhumatov
Мирзиёев подчеркнул значимость фонда спасения Арала для стран ЦА

Главы двух республик отметили наличие широких перспектив сотрудничества. Это отвечает обоюдным долгосрочным интересам и задачам по устойчивому развитию всего региона.

Кроме того, президенты считают необходимым консолидировать усилия в решении актуальных экологических проблем.

Ранее сообщалось о старте в Туркменистане саммита по спасению Арала, к нему присоединились лидеры Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана.

Как заявил во время открытия Гурбангулы Бердымухамедов, это мероприятие сегодня особенно актуально, так как комплекс мер нацелен на укрепление сотрудничества между государствами Центральной Азии.

Утром лидер Туркменистана также провел переговоры с Шавкатом Мирзиёевым.

Теги:
Аральское море, Эмомали Рахмон, Гурбангулы Бердымухамедов



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