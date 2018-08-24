Жээнбеков: большинство вопросов в ЦА решаются вне Фонда спасения Арала

В этому году Кыргызстан участвует в качестве специального гостя и президент республики выступает за возобновление сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 24 авг - Sputnik. На саммите по спасению Арала в Туркменистане в пятницу выступил президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, сообщает РИА Новости.

По его словам основные вопросы, связанные с водными ресурсами, решаются в Центральной Азии на двусторонней основе вне Международного фонда спасения Арала. Однако глава республики выступает за возобновление сотрудничества по этому вопросу с правительствами Казахстана, Узбекистана, Таджикистана.

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В 2016 году Кыргызстан приостановил свое участие в работе фонда, так как организация "не отвечала интересам и насущном потребностям" страны. В 2009 году Бишкек настаивал на необходимости реформирования в целях равного учета интересов всех государств центральноазиатского региона.

Саммит по спасению Аральского моря стартовал в туристической зоне "Аваза" на туркменском побережье Каспийского моря в пятницу. В нем участвуют лидеры Узбекистана, Туркменистана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана.