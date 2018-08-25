Шавкат Мирзиёев отправится во Францию в октябре

В настоящее время специальная рабочая группа занимается подготовкой к поездке президента.

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправится с визитом Францию в октябре 2018 года, передает Podrobno.uz со ссылкой на источник в правительстве.

© Sputnik / Владимир Вяткин В Ташкенте могут открыть филиал французского вуза

"Для проведения визита на качественном уровне правительство разработало и утвердило "дорожную карту" по подготовке культурно-гуманитарной части мероприятия. Кроме того, организована специальная рабочая группа по проведению всех этих мероприятий. Персональная ответственность за подготовку этого направления возложена на вице-премьера Азиза Абдухакимова", – пояснил источник.

Отметим, в 2016 году объем взаимного товарооборота между странами составил 264,8 миллиона долларов.

В июле в Париже открылся первый торговый дом Узбекистана во Франции.

Недавно страны обсуждали открытие в Ташкенте филиала одного из французских вузов, а также создание Французского культурного центра при Минкульте Узбекистана.