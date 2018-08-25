Шавкат Мирзиёев отправится во Францию в октябре

ТАШКЕНТ, 25 авг - Sputnik. Глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправится с визитом Францию в октябре 2018 года, передает Podrobno.uz со ссылкой на источник в правительстве.
"Для проведения визита на качественном уровне правительство разработало и утвердило "дорожную карту" по подготовке культурно-гуманитарной части мероприятия. Кроме того, организована специальная рабочая группа по проведению всех этих мероприятий. Персональная ответственность за подготовку этого направления возложена на вице-премьера Азиза Абдухакимова", – пояснил источник.
Отметим, в 2016 году объем взаимного товарооборота между странами составил 264,8 миллиона долларов.
В июле в Париже открылся первый торговый дом Узбекистана во Франции.
Недавно страны обсуждали открытие в Ташкенте филиала одного из французских вузов, а также создание Французского культурного центра при Минкульте Узбекистана.