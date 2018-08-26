В Америке скончался сенатор Джон Маккейн

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Сенатор США от Аризоны Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщает NBCNews со ссылкой на заявление его семьи.
"На момент кончины с сенатором были его жена Синди и семья. На момент смерти он верно прослужил США 60 лет", - отмечается в заявлении.
Маккейн на протяжении года боролся с агрессивной формой рака мозга. В пятницу родственники сенатора объявили, что он прекратил лечение.
Маккейн считался одним из наиболее влиятельных американских политиков. Он последовательно выступал за жесткую внешнюю политику, в том числе за санкции против России.
Ранее близкие сенатора сообщили Белому дому, что не хотят видеть президента США Дональда Трампа на похоронах.
Родственники Маккейна хотели бы видеть на его похоронах вице-президента США Майка Пенса, а не американского президента. Данное решение объясняется "шаткими отношениями" между президентом США и сенатором.
Маккейн избирался от штата Аризона. Он был кандидатом от Республиканской партии в президенты в 2008 году, но уступил Бараку Обаме.