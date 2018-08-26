В Америке скончался сенатор Джон Маккейн

Сенатор-республиканец умер на 82-м году жизни. В последние годы он боролся с раком и несколько дней назад принял решение отказаться от лечения.

ТАШКЕНТ, 26 авг - Sputnik. Сенатор США от Аризоны Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года. Об этом сообщает NBCNews со ссылкой на заявление его семьи.

"На момент кончины с сенатором были его жена Синди и семья. На момент смерти он верно прослужил США 60 лет", - отмечается в заявлении.

© Sputnik / Денис Петров В Белом доме пошутили над умирающим Маккейном

Маккейн на протяжении года боролся с агрессивной формой рака мозга. В пятницу родственники сенатора объявили, что он прекратил лечение.

Маккейн считался одним из наиболее влиятельных американских политиков. Он последовательно выступал за жесткую внешнюю политику, в том числе за санкции против России.

Ранее близкие сенатора сообщили Белому дому, что не хотят видеть президента США Дональда Трампа на похоронах.

Sputnik Трампа не хотят видеть на похоронах сенатора Маккейна

Родственники Маккейна хотели бы видеть на его похоронах вице-президента США Майка Пенса, а не американского президента. Данное решение объясняется "шаткими отношениями" между президентом США и сенатором.

Маккейн избирался от штата Аризона. Он был кандидатом от Республиканской партии в президенты в 2008 году, но уступил Бараку Обаме.