В русской версии журнала также опубликована статья, посвященная реформам Шавката Мирзиёева и озаглавленная "Караван идет".
В ходе учений объединенная авиагруппировка сбросила многокилограммовые бомбы на командный пункт "противника".
Проект проходит стадию обсуждения и может быть утвержден правительством до конца года.
Такое решение Афганистан принял "независимо, как суверенная страна", оно не связано с отказом США принимать участие во встрече, заявили в МИД республики.
Самолеты РТ не бомбили провинцию Тахар на северо-востоке Исламской Республики, заявляют в Госкомитете нацбезопасности страны.
Соответствующее постановление подписал президент Эмомали Рахмон перед визитом в РУ.
Президент США вместо официального заявления от Белого дома выпустил короткий твит на собственной странице, посвященный смерти сенатора. Между тем жена Джона Маккейна Синди может занять его кресло в сенате.
Учения длились четверо суток, спецназовцы отрабатывали задачи в дневное и ночное время. Были выполнены боевые стрельбы из разных видов стрелкового оружия и средств ближнего боя на месте и в движении, проведены засады и налеты.