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Антитеррористические учения вооруженных сил стран-членов ШОС Мирная миссия - 2018
"Мирная миссия - 2018": как прошли совместные учения военных стран ШОС
Как ручные: чувак кормит крокодилов с рук
Сотрудник зоопарка кормил крокодилов с рук, шокируя посетителей
Орден Эл-юрт хурмати
Знак почета: ордену "Эл-юрт Хурмати" - 20 лет

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