Узбекские спецназовцы совершили рекордный пеший марш на учениях в РФ

Учения длились четверо суток, спецназовцы отрабатывали задачи в дневное и ночное время. Были выполнены боевые стрельбы из разных видов стрелкового оружия и средств ближнего боя на месте и в движении, проведены засады и налеты.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Спецназовцы из России и Узбекистана провели совместное учение, которое завершилось рекордным пешим маршем на 80 километров.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу российского Центрального военного округа.

Учения длились четверо суток, спецназовцы отрабатывали задачи в дневное и ночное время. Были выполнены боевые стрельбы из разных видов стрелкового оружия и средств ближнего боя на месте и в движении, совершены многокилометровые марши, проведены засады и налеты, добыты ценные сведения в тылу противника, а также отработаны задачи по освобождению заложников и другие вопросы.

Военнослужащих в глубокий тыл противника забрасывали и после выполнения задач эвакуировали на вертолетах Ми-8 и на новейших российских бронеавтомобилях "Тайфун-К".

© Sputnik / Валерий Ярмоленко Антитеррористические учения пройдут в Ташкентской области

Завершились практические действия в понедельник утром налетом на вооруженную автоколонну условного противника в лесном массиве. Особенностью заключительного этапа маневров стало совершение спецназовцами 80-километрового пешего марша в этот район с отработкой разных элементов выживания, маскировки и внезапности.

Учение проводилось в рамках ранее достигнутых договоренностей между командованием Центрального военного округа и минобороны Узбекистана. По данным пресс-службы, цели практических действий были достигнуты.