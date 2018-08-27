Трамп запретил хвалить умершего Маккейна

Президент США вместо официального заявления от Белого дома выпустил короткий твит на собственной странице, посвященный смерти сенатора. Между тем жена Джона Маккейна Синди может занять его кресло в сенате.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Президент США Дональд Трамп запретил публиковать подготовленный релиз в связи с кончиной сенатора Джона Маккейна.

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

В газете указывается, что сотрудники Белого дома - пресс-секретарь президента Сара Сандерс и шеф аппарата Белого дома Джон Келли - подготовили заявление, в котором Маккейн характеризовался как герой.

© AFP 2018 / GABRIEL BOUYS В Америке скончался сенатор Джон Маккейн

Однако Трамп заблокировал это предложение, отметив, что достаточно будет написать короткое сообщение в Twitter.

Так, вместо пространного некролога, который был написан незадолго до смерти сенатора от штата Аризона, на странице Трампа появилось такое сообщение: "Мои искренние соболезнования семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами".

Напомним, Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года от рака мозга. В последний год он боролся с болезнью, однако в пятницу, 24 августа, родственники сенатора объявили, что он прекратил лечение.

Маккейн считался одним из наиболее влиятельных американских политиков. Он последовательно выступал за жесткую внешнюю политику, в том числе за санкции против России.

Ранее близкие сенатора сообщили Белому дому, что не хотят видеть президента США Дональда Трампа на похоронах.

© Sputnik / Денис Петров В Белом доме пошутили над умирающим Маккейном

В свою очередь New York Times сообщает, что на пост назначенного сенатора от штата Аризона рассматривается среди прочих кандидатура супруги Джона Маккена - Синди.

Преемник Маккейна будет работать до осени 2020 года.

Трампа не хотят видеть на похоронах сенатора Маккейна >>>

Офис губернатора Аризоны выпустил заявление, в котором дал понять, что преемник Маккейна не будет назначен как минимум до похорон политика, которые намечены на 2 сентября.