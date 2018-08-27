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Джон Маккейн

Трамп запретил хвалить умершего Маккейна

© Sputnik / Григорий Сысоев
Политика
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Президент США вместо официального заявления от Белого дома выпустил короткий твит на собственной странице, посвященный смерти сенатора. Между тем жена Джона Маккейна Синди может занять его кресло в сенате.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Президент США Дональд Трамп запретил публиковать подготовленный релиз в связи с кончиной сенатора Джона Маккейна.

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на источники.

В газете указывается, что сотрудники Белого дома - пресс-секретарь президента Сара Сандерс и шеф аппарата Белого дома Джон Келли - подготовили заявление, в котором Маккейн характеризовался как герой.

Сенатор Джон Маккейн
© AFP 2018 / GABRIEL BOUYS
В Америке скончался сенатор Джон Маккейн

Однако Трамп заблокировал это предложение, отметив, что достаточно будет написать короткое сообщение в Twitter.

Так, вместо пространного некролога, который был написан незадолго до смерти сенатора от штата Аризона, на странице Трампа появилось такое сообщение: "Мои искренние соболезнования семье сенатора Джона Маккейна. Наши сердца и молитвы с вами".

Напомним, Джон Маккейн скончался в возрасте 81 года от рака мозга. В последний год он боролся с болезнью, однако в пятницу, 24 августа, родственники сенатора объявили, что он прекратил лечение.

Маккейн считался одним из наиболее влиятельных американских политиков. Он последовательно выступал за жесткую внешнюю политику, в том числе за санкции против России.

Ранее близкие сенатора сообщили Белому дому, что не хотят видеть президента США Дональда Трампа на похоронах.

Сенатор США Д. Маккейн
© Sputnik / Денис Петров
В Белом доме пошутили над умирающим Маккейном

В свою очередь New York Times сообщает, что на пост назначенного сенатора от штата Аризона рассматривается среди прочих кандидатура супруги Джона Маккена - Синди.

Преемник Маккейна будет работать до осени 2020 года.

Трампа не хотят видеть на похоронах сенатора Маккейна >>>

Офис губернатора Аризоны выпустил заявление, в котором дал понять, что преемник Маккейна не будет назначен как минимум до похорон политика, которые намечены на 2 сентября.




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