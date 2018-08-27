Транзитный транспорт из Узбекистана поедет в Таджикистан без пошлин

Соответствующее постановление подписал президент Эмомали Рахмон перед визитом в РУ.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. В Таджикистане вводят беспошлинный транзитный проезд транспорта из Узбекистана, сообщает Sputnik.

Узбекские легковые машины и автобусы, которые едут через РТ транзитом, освобождаются от выплаты пошлины за въезд и транзит через территорию страны.

Как уточняет Sputnik Таджикистан, соответствующее постановление президент Эмомали Рахмон подписал накануне своего государственного визита в Узбекистан.

Цель решения – создание комфортных условий для беспошлинного въезда и транзита через Таджикистан легкового транспорта из Узбекистана.

Первый за 17 лет официальный визит Эмомали Рахмона в РУ прошел 17-18 августа. Он встретился с Шавкатом Мирзиёевым, подписал 27 совместных документов, договорился с лидером соседней республики о сотрудничестве в торгово-экономической, военной, культурной сферах.

Кроме того, главы двух государств отметили, что активная деятельность межправительственной комиссии и ответные поездки позволят двум народам вновь сблизиться после периода охлаждения и укрепить связи.