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Таксисты на границе между Узбекистаном и Таджикистаном, архивное фото

Транзитный транспорт из Узбекистана поедет в Таджикистан без пошлин

© Sputnik / Амир Исаев
Политика
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Соответствующее постановление подписал президент Эмомали Рахмон перед визитом в РУ.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. В Таджикистане вводят беспошлинный транзитный проезд транспорта из Узбекистана, сообщает Sputnik.

Узбекские легковые машины и автобусы, которые едут через РТ транзитом, освобождаются от выплаты пошлины за въезд и транзит через территорию страны.

Шавкат Мирзиёев встречает главу Таджикистана Эмомали Рахмона
© Фото: пресс-служба президента Узбекистана
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Как уточняет Sputnik Таджикистан, соответствующее постановление президент Эмомали Рахмон подписал накануне своего государственного визита в Узбекистан.

Цель решения – создание комфортных условий для беспошлинного въезда и транзита через Таджикистан легкового транспорта из Узбекистана.

Первый за 17 лет официальный визит Эмомали Рахмона в РУ прошел 17-18 августа. Он встретился с Шавкатом Мирзиёевым, подписал 27 совместных документов, договорился с лидером соседней республики о сотрудничестве в торгово-экономической, военной, культурной сферах.

Кроме того, главы двух государств отметили, что активная деятельность межправительственной комиссии и ответные поездки позволят двум народам вновь сблизиться после периода охлаждения и укрепить связи.

Теги:
Транспорт, транзит, Таджикистан



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