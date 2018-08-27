В Таджикистане не подтвердили сообщения об авиаударах по Афганистану

Самолеты РТ не бомбили провинцию Тахар на северо-востоке Исламской Республики, заявляют в Госкомитете нацбезопасности страны.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Таджикистан опровергает публикации СМИ об авиаударах ВВС республики по Афганистану, сообщает Sputnik.

Сообщения об ударах, якобы нанесенных после столкновений в провинции Тахар на северо-востоке Исламской Республики в воскресенье, не подтверждают в Госкомитете нацбезопасности РТ.

По словам источника, любые удары по территории другого государства наносятся только после созыва штата ОДКБ, а также длительных консультаций.

Кроме того, правительство Таджикистана опровергло также информацию о гибели своих пограничников.

Ранее сообщалось об обстреле со стороны группы вооруженных нарушителей из запрещенного движения "Талибан", которые прорвались вглубь Таджикистана, убили двух лесников, еще одного ранили. Это произошло на участке между 3-й и 4-й заставами пограничного отряда Хамадони. Этот уезд и одноименный контрольно-пропускной пункт были захвачены боевиками 14 августа.