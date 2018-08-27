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Узбекистан к 2021 году разработает список товаров двойного назначения

© Sputnik / Виталий Тимкив
Политика
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Проект проходит стадию обсуждения и может быть утвержден правительством до конца года.

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Национальный список товаров и технологий двойного назначения, которые могут применяться как в гражданской, так и в военной сфере, будет разработан в Узбекистане до конца 2020 года.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Института ядерной физики Академии наук республики.

По его словам, эти меры предусмотрены проектом плана действий республики в сфере обеспечения химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности на 2018-2021 годы.

Представитель института уточнил, что проект проходит стадию обсуждения и может быть утвержден правительством до конца года. Подготовка списка будет осуществляться в рамках программы "Экспортный контроль и безопасность границ", финансируемой Государственным департаментом США.

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План действий также предусматривает повышение уровня сотрудничества с международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), реализацию ряда международных проектов по идентификации и управлению рисками по химическим, биологическим, радиологическим и ядерным материалам (ХБРЯМ), проведение совместных учений в этой сфере со странами Центральной Азии.

В мае 2015 года в Брюсселе правительство Узбекистана и научно-исследовательский институт ООН по вопросам преступности и правосудия подписали меморандум об учреждении и функционировании в Ташкенте регионального секретариата центров передового опыта по ХБРЯМ для Центральной Азии.

В ноябре 2016 года Республиканское предприятие по захоронению радиоактивных отходов (входит в состав Института ядерной физики) провело модернизацию системы захоронения радиоактивных отходов за счет технической помощи Министерства энергетики США и департамента правительства Великобритании по бизнесу, энергетике и промышленной стратегии.




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