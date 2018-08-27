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Антитеррористические учения вооруженных сил стран-членов ШОС Мирная миссия-2018

Истребители на учениях в Чебаркуле бомбили командный пункт "противника"

© Sputnik / Александр Кондратюк
Политика
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В ходе учений объединенная авиагруппировка сбросила многокилограммовые бомбы на условный командный пункт противника.

ТАШКЕНТ, 27 авг —Sputnik. Российские, китайские и казахстанские истребители нанесли бомбовый удар по "противнику" на учениях ШОС "Мирная миссия - 2018", которые проходят в Челябинской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральный военный округ.

Военные учения
© Sputnik / Алексей Куденко
Завершился первый этап подготовки к учению ШОС
"Российские бомбардировщики Су-24, истребители Народно-освободительной армии Китая Шеньян J-11, истребители-бомбардировщики Xian JH-7 и казахстанские Су-30СМ нанесли бомбовый удар по командному пункту условного противника на учениях Шанхайской организации сотрудничества  "Мирная миссия - 2018", которые проходят в Челябинской области", — говорится в сообщении.

Объединенная авиагруппировка сбросила 500-килограммовые и 250-килограммовые бомбы на командный пункт условного противника, который, по замыслу, располагался на Чебаркульском полигоне. Истребители трех стран совершили взлет и посадку на аэродроме Шагол под Челябинском.

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Для участников учений ШОС на Урале заготовлено более 100 тонн продуктов
С 22 по 29 августа на полигоне Чебаркуль проходят совместные антитеррористические командно-штабные учения вооруженных сил государств - членов ШОС "Мирная миссия – 2018". В маневрах принимают участие органы военного управления, подразделения сухопутных войск и авиация Казахстана, Таджикистана, Киргизии, России, Китая, Индии и Пакистана, представители Узбекистана присутствуют в качестве наблюдателей. Всего в международных учениях "Мирная миссия – 2018" задействованы более трех тысяч военнослужащих и около пятисот единиц техники.

Теги:
авиация, учения, ШОС, Россия



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