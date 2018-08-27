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Шавкат Мирзиёев 14 августа провел видеоселекторное совещание по инвестициям

"Главный реформатор": Мирзиёев появился на обложке BRICS Business Magazine

Пресс-служба президента Узбекистана
Политика
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В русской версии журнала также опубликована статья, посвященная реформам Шавката Мирзиёева и озаглавленная "Караван идет".

ТАШКЕНТ, 27 авг - Sputnik. Англоязычная версия журнал BRICS Business Magazine вышла с фотографией президента Узбекистана Шавката Мирзиёева на обложке, журналисты издания назвали главу республики главным реформатором.

В русской версии журнала также появилась статья, посвященная реформам Шавката Мирзиёева и озаглавленная "Караван идет". Именно нынешний президент Узбекистана вернул либеральные реформы в повестку правительства, отмечается в материале. 

"Изменения коснутся самых широких сфер жизни Узбекистана. Они должны модернизировать социальную жизнь, структуру власти и экономику страны, сделав их более гибкими, современными и эффективными", - пишет BRICS Business Magazine.

Издание называет показательным тот факт, что для оживления в экономике Шавкат Мирзиёев фактически отказался от одного из трех ключевых (наряду со светским характером государства и неучастием в многосторонних блоках) принципов государственной политики Узбекистана в прошлом – опоры исключительно на собственные ресурсы.

Шавкат Мирзиёев на обложке BRICS Business Magazine
BRICS Business Magazine
Шавкат Мирзиёев на обложке BRICS Business Magazine

Одним из важнейших принципов правительства стало привлечение в республику иностранных инвесторов: по поручению президента началась разработка нового инвестиционного законодательства, призванного обеспечить надежную защиту прав и интересов инвесторов.

"Спустя год после начала этой работы ее плоды уже заметны. В частности, кажется, удалось переломить многолетнюю тенденцию падения притока иностранных инвестиций в Узбекистан", - говорится в материале.

Либеральные реформы в Узбекистане только набирают ход, уверены в BRICS Business Magazine.

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"Одно несомненно: Узбекистан, подобно каравану, уже в пути и, возможно, не очень быстро, но уверенно движется к намеченной цели – невзирая на трудности и сопутствующие шумы", - подводят итог авторы материала.

BRICS Business Magazine — деловое и гуманитарное издание, выходящее четыре раза в год. Каждый выпуск приурочен к крупнейшим мировым экономическим событиям: от саммита БРИКС до Петербургского международного экономического форума. Позиционируется создателями как "журнал для медленного чтения". С 2012 года издаются английская и русская версии. Его целевая аудитория — экономисты, политологи, политические деятели, глобальные инвесторы и эксперты.




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