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Письменный набор главы государства

Мирзиёев преобразовал свой аппарат в администрацию и уволил госсоветников

© Sputnik/Виктор Толочко
Политика
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Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (232)
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Аппарат президента Узбекистана преобразован в администрацию. Шавкат Мирзиёев отменил должность госсоветника президента Узбекистана.

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. Структура администрации президента Узбекистана претерпела серьезные изменения.

Как сообщает Газета.UZ, аппарат президента преобразован в администрацию президента.

Ее задачей будет обеспечение деятельности главы государства и контроль исполнения его поручений и решений.

Институт государственных советников упразднен. В соответствии с этим решением госсоветники президента Кахрамон Куранбаев и Хайриддин Султанов уволены со своих должностей. Сообщается, что они переведены на другую работу.

Возглавил администрацию президента Низомиддинов Зайнилобиддин Шахобиддинович. Ранее он руководил исполнительным аппаратом президента.

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Пресс-служба президента Узбекистана
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Бывший государственный советник президента по молодежной политике, председатель центрального совета Союза молодежи Кахрамон Куранбаев назначен заместителем руководителя службы по вопросам развития науки, образования, здравоохранения и спорта администрации президента.

Бывший государственный советник президента по делам культуры, печати и творческих организаций Хайриддин Султанов уволен с этой должности и продолжит работать спичрайтером главы государства.

Тема:
Отставки и назначения в Узбекистане (232)



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