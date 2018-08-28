Мирзиёев преобразовал свой аппарат в администрацию и уволил госсоветников

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. Структура администрации президента Узбекистана претерпела серьезные изменения.

Как сообщает Газета.UZ, аппарат президента преобразован в администрацию президента.

Ее задачей будет обеспечение деятельности главы государства и контроль исполнения его поручений и решений.

Институт государственных советников упразднен. В соответствии с этим решением госсоветники президента Кахрамон Куранбаев и Хайриддин Султанов уволены со своих должностей. Сообщается, что они переведены на другую работу.

Возглавил администрацию президента Низомиддинов Зайнилобиддин Шахобиддинович. Ранее он руководил исполнительным аппаратом президента.

Бывший государственный советник президента по молодежной политике, председатель центрального совета Союза молодежи Кахрамон Куранбаев назначен заместителем руководителя службы по вопросам развития науки, образования, здравоохранения и спорта администрации президента.

Бывший государственный советник президента по делам культуры, печати и творческих организаций Хайриддин Султанов уволен с этой должности и продолжит работать спичрайтером главы государства.