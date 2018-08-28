Камилов обсудил в Кабуле исполнение афганско-узбекских договоренностей

Делегация Узбекистана во главе с министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым прибыла с рабочим визитом в Кабул.

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов провел встречу с президентом Афганистана Мухаммадом Ашрафом Гани, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Министр от имени президента Узбекистана Шавката Мирзиёева искренне поздравил руководство Афганистана в связи с важнейшим для мусульман мира праздником – Курбан-байрамом (Эйд аль-Адха) и передал пожелания мира и благополучия всему братскому афганскому народу.

В центре внимания во время состоявшейся беседы был ход реализации основных положений Ташкентской декларации, принятой 27 марта 2018 года на международной конференции по Афганистану. В частности, были обсуждены взаимосогласованные меры по содействию межафганскому мирному политическому процессу.

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Стороны также рассмотрели актуальные вопросы двусторонних отношений, прежде всего исполнение договоренностей, достигнутых в рамках регулярного узбекско-афганского диалога на высшем уровне. Так, эксперты сторон в железнодорожной сфере и в области энергетики обсудили некоторые важные вопросы, связанные с реализацией проекта строительства железнодорожной линии Мазари-Шариф – Герат, а также ЛЭП Сурхан – Пули-Хумри.

На встрече обсуждены и другие темы международной и региональной повестки дня.

В этот же день узбекская делегация провела в Кабуле переговоры с советником президента Афганистана по вопросам национальной безопасности Хамдуллой Мухибом, главой исполнительной власти Абдуллой Абдуллой и заместителем министра иностранных дел Насиром Андишой.