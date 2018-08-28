Молодежный форум в Хабаровске соберет молодых лидеров стран ШОС

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. Форум молодых лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества пройдет в сентябре этого года в Хабаровске, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную организацию Российского союза молодежи.

"Второй форум молодых лидеров стран Шанхайской организации сотрудничества пройдет в Хабаровске с 19 по 23 сентября. В форуме примут участие более двухсот человек: участники из КНР, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии, Пакистана, Беларуси, Ирана, России, федеральные эксперты и волонтеры", - говорится в сообщении.

Организаторами выступают общероссийская общественная организация "Российский союз молодежи", федеральное агентство по делам СНГ, Россотрудничество.

Форум поможет расширить международное молодежное сотрудничество, укрепить добрососедские отношения и изучить опыт работы молодежных структур других стран.

Как отмечается, одними из главных задач форума являются создание и наполнение единого интерактивного информационного пространства молодежи России и стран ШОС, популяризация территорий Дальнего Востока, развитие индустрии туризма.

"Столица Дальнего Востока является стратегической точкой на карте развития международного сотрудничества, в особенности молодежного, ведь эта территория граничит с Азиатско-Тихоокеанским регионом. В этой связи молодежи Дальнего Востока необходимо быть включенной в повестку ШОС и грамотно выстраивать политический диалог", - приводятся в сообщении слова директора центра международных программ РСМ Алексея Ежова.

Результатом работы форума станет ряд уникальных международных молодежных проектов, которые будут способствовать повышению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности региона. Планируется, что на форуме будет подписано несколько соглашений о намерениях.