Нацбанк Кыргызстана выпустил квадратные монеты к Играм кочевников

ТАШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Нацбанк Кыргызстана выпустил серебряные коллекционные монеты необычной формы, посвященные предстоящим третьим Всемирным играм кочевников.
Третьи Всемирные игры кочевников (ВИК) стартуют 2 сентября на побережье высокогорного озера Иссык-Куль в Кыргызстане. В торжественной церемонии открытия ВИК планируют принять участие главы шести государств - Турции, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана, Венгрии и Кыргызстана, а также главы российских регионов и руководители международных спортивных организаций. Организаторы ожидают, что места проведения спортивных мероприятий посетят около 60 тысяч зрителей.
"Национальный банк вводит в обращение серебряную и медно-никелевую коллекционные монеты "Улак тартыш" серии "Всемирные игры кочевников" и медно-никелевую коллекционную монету "Жилище кыргызов-юрта" серии "Эпоха кыргызского каганата", - сообщается на сайте Нацбанка Кыргызстана.
Коллекционная медно-никелевая монета "Жилище киргизов-юрта" выпущена в целях популяризации духовных и культурных ценностей кыргызского народа. Основным сюжетом лицевой стороны монеты являются изображение юрты, а также герб страны на фоне стилизованной конструкции юрты. Обе коллекционных монеты помещены в акриловую капсулу. Серебряная упакована в отдельный футляр с приложением сертификата качества Proof.
Во время проведения вторых Всемирных игр кочевников в 2014 году в Кыргызстане весь тираж посвященных событию коллекционных серебряных монет был скуплен менее чем за 2 часа после объявления о начале продаж. Всего за годы независимости Нацбанк Кыргызстана выпустил около 60 коллекционных монет. В декабре прошлого года Нацбанк страны презентовал золотую монету с бриллиантами "Снежный барс".