Нацбанк Кыргызстана выпустил квадратные монеты к Играм кочевников

ТАШКЕНТ, 28 авг – Sputnik. Нацбанк Кыргызстана выпустил серебряные коллекционные монеты необычной формы, посвященные предстоящим третьим Всемирным играм кочевников.

Третьи Всемирные игры кочевников (ВИК) стартуют 2 сентября на побережье высокогорного озера Иссык-Куль в Кыргызстане. В торжественной церемонии открытия ВИК планируют принять участие главы шести государств - Турции, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана, Венгрии и Кыргызстана, а также главы российских регионов и руководители международных спортивных организаций. Организаторы ожидают, что места проведения спортивных мероприятий посетят около 60 тысяч зрителей.

"Национальный банк вводит в обращение серебряную и медно-никелевую коллекционные монеты "Улак тартыш" серии "Всемирные игры кочевников" и медно-никелевую коллекционную монету "Жилище кыргызов-юрта" серии "Эпоха кыргызского каганата", - сообщается на сайте Нацбанка Кыргызстана.

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По данным главы Нацбанка, серебряная момента, посвященная зрелищной игре кочевников "Улак тартыш" (козлодрание), украшена логотипом Всемирных игр кочевников, ее название исполнено в руническом стиле. На лицевой стороне монеты изображен всадник в момент игры. Вес монеты 31,10 грамма, она изготовлена из серебра 925-й пробы. На оборотной стороне по окружности размещены надпись World Nomad Games и год выпуска монеты - 2018. Ее особенностью является квадратная форма изделия. Коллекционная монета выпущена тиражом в 1 тысячу экземпляров.

Коллекционная медно-никелевая монета "Жилище киргизов-юрта" выпущена в целях популяризации духовных и культурных ценностей кыргызского народа. Основным сюжетом лицевой стороны монеты являются изображение юрты, а также герб страны на фоне стилизованной конструкции юрты. Обе коллекционных монеты помещены в акриловую капсулу. Серебряная упакована в отдельный футляр с приложением сертификата качества Proof.

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Коллекционные монеты будут реализовываться во время проведения III Всемирных игр кочевников на территории ипподрома город Чолпон-Ата, где пройдут церемонии открытия и закрытия спортивного мероприятия, отметил глава Нацбанка.

Во время проведения вторых Всемирных игр кочевников в 2014 году в Кыргызстане весь тираж посвященных событию коллекционных серебряных монет был скуплен менее чем за 2 часа после объявления о начале продаж. Всего за годы независимости Нацбанк Кыргызстана выпустил около 60 коллекционных монет. В декабре прошлого года Нацбанк страны презентовал золотую монету с бриллиантами "Снежный барс".