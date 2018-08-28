Узбекистан договорился с Ираном о сотрудничестве в сфере права

Меморандум о сотрудничестве стороны подписали в рамках участия министра юстиции Русланбека Давлетова в совещании глав ведомств государств-членов ШОС.

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана договорилось о сотрудничестве в области права с Ираном, сообщает пресс-служба Минюста.

Стороны подписали меморандум о сотрудничестве в городе Чолпон-Ата Кыргызской Республики в рамках шестого Совещания министров юстиции государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

"В работе совещания также приняли участие заместитель министра права и юстиции Республики Индия С. Чандра, министр юстиции Казахстана М.Бекетаев, заместитель министра юстиции Китайской Народной Республики Юань Шухунг, посол Исламской Республики Пакистан в Казахстане Имтияз Ахмад Кази, министр юстиции России А. Коновалов и министр юстиции Таджикистана Р.Шохмурод", - говорится в совещании.

В соответствии с документом две страны будут сотрудничать в ряде сфер, среди которых защита прав человека и гражданских свобод, нормотворчество, оказание юридических услуг, подготовка и повышение квалификации юридических кадров и другое.