Узбекистан договорился с Ираном о сотрудничестве в сфере права

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. Министерство юстиции Узбекистана договорилось о сотрудничестве в области права с Ираном, сообщает пресс-служба Минюста.
Стороны подписали меморандум о сотрудничестве в городе Чолпон-Ата Кыргызской Республики в рамках шестого Совещания министров юстиции государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.
"В работе совещания также приняли участие заместитель министра права и юстиции Республики Индия С. Чандра, министр юстиции Казахстана М.Бекетаев, заместитель министра юстиции Китайской Народной Республики Юань Шухунг, посол Исламской Республики Пакистан в Казахстане Имтияз Ахмад Кази, министр юстиции России А. Коновалов и министр юстиции Таджикистана Р.Шохмурод", - говорится в совещании.
В соответствии с документом две страны будут сотрудничать в ряде сфер, среди которых защита прав человека и гражданских свобод, нормотворчество, оказание юридических услуг, подготовка и повышение квалификации юридических кадров и другое.