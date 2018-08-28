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Рустам Иноятов

Рустам Иноятов получил должность в администрации президента

Sputnik
Политика
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40203

Экс-глава службы Национальной безопасности стал одним из советников.

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. Глава службы Национальной безопасности Узбекистана стал советником Шавката Мирзиёева, сообщает пресс-служба президента.

Рустам Иноятов получил пост в новой администрации главы государства.

Ранее сообщалось о преобразовании аппарата президента в администрацию, президент в том числе отменил и должность госсоветника.

Письменный набор главы государства
© Sputnik/Виктор Толочко
Мирзиёев преобразовал аппарат президента в администрацию

Задача новой структуры – обеспечение деятельности главы государства и контроль исполнения его поручений и решений. Возглавил новый орган Низомиддинов Зайнилобиддин Шахобиддинович, ранее он руководил исполнительным аппаратом президента.

Кроме того, бывший государственный советник президента по молодежной политике Кахрамон Куранбаев назначен заместителем руководителя службы по вопросам развития науки, образования, здравоохранения и спорта администрации президента, бывший госсоветник по делам культуры, печати и творческих организаций Хайриддин Султанов уволен с этой должности, но продолжит работать спичрайтером Мирзиёева.

Теги:
Администрация президента, президент, Рустам Иноятов



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