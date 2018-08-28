Мирзиёев: люди должны зарабатывать на грузовом транспорте

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев 28 августа провел совещание по управлению в сфере автомобильного транспорта, сообщает пресс-служба.

Второй ключевой темой стало расширение масштабов оказания транспортных услуг.

Участники определи задачи по продолжению реформ в сфере и оказанию современных транспортных услуг на межрайонных и междугородних маршрутах.

© Пресс-служба президента Узбекистана. Шавкат Мирзиёев проводит совещание

До конца года в Узбекистане могут ввести новую систему транспортного обслуживания, эти обязанности передадут частным операторам-диспетчерам на основе государственно-частного партнерства. Желающие должны предварительно выиграть тендер и иметь лицензию.

"На совещании было указано на необходимость создания удобств для того, чтобы люди могли получать доход, пользуясь своим грузовым транспортом. Даны указания по привлечению частного сектора в систему грузоперевозок, кардинальному сокращению лицензионных и разрешительных процедур для грузоперевозчиков, налаживанию деятельности частных экспедиторских организаций", - уточняется в сообщении.

Кроме того, особое внимание направлено на расширение участия узбекистанских компаний в транзитных перевозках и развития инфраструктуры магистральных дорог.