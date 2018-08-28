В России уволили 15 генералов

Речь идет о военных из отделений МВД, МЧС, ФСИН и Следственного комитета.

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. Президент России Владимир Путин снял с должностей 15 генералов МВД,МЧС, ФСИН и Следственного комитета, сообщает РИА Новости.

Речь идет, в том числе, о начальнике ГУ МЧС России по Томской области Михаиле Бегуне, замначальнике ГУ МВД по Саратовской области Андрее Бойко, начальнике УФСИН по Коми Игоре Ванееве, начальнике УМВД РФ по Ульяновской области Юрии Варченко.

© Sputnik / Алексей Дружинин Путин выскажется о повышении пенсионного возраста

Кроме того, с постов сместили начальника ГУ МЧС по Мурманской области Владимира Гусева, главу ГУ МЧС по Сахалинской области Дениса Ильинова, руководителя СУСК по Кемеровской области Сергее Калинкине, замначальнике ГУ МВД по Кемеровской области Игоре Коршунове.

Ранее сообщалось о планах Путина выступить с телеобращением о пенсионной реформе, это подтвердил пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По словам представителя российского лидера, этот вопрос на сегодня можно назвать наиболее актуальным.