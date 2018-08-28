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Президент США Дональд Трамп

Трамп поздравил Шавката Мирзиёева с наступающим Днем независимости

© Sputnik / Алексей Никольский
Политика
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Президент США ожидает от "продвинутых" отношений с республикой новых возможностей.

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. Президент США Дональд Трамп поздравил Шавката Мирзиёева с наступающим Днем независимости республики, сообщает РИА Новости.

Он также отметил, что ожидает от "продвинутых" отношений с Узбекистаном новых возможностей партнерства.

Кроме того, американский лидер назвал республику "свободным и динамично развивающимся государством".

К Дню независимости Узбекистана, который состоится 1 сентября, город украшают иллюминацией и флагами.
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Напомним, что 1 сентября в Узбекистане отметят День независимости. В этом году власти впервые не будут закрывать границу с Таджикистаном, Афганистаном, Туркменистаном, Кыргызстаном, а "Узбекские железные дороги" объявили 50% скидки на билеты в праздничные дни.

Выходные приходятся на пять дней подряд – с 31 августа по 4 сентября за счет дополнительного нерабочего дня и переноса.

Праздник связан с отделением республики от Советского союза в ходе августовского путча 1991 года, центральная площадь узбекской столицы, ранее носившая имя Владимира Ленина, была переименована в площадь Мустакиллик (Независимости).

Теги:
День независимости, президент, Дональд Трамп



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