Президент США ожидает от "продвинутых" отношений с республикой новых возможностей.

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. Президент США Дональд Трамп поздравил Шавката Мирзиёева с наступающим Днем независимости республики, сообщает РИА Новости.

Он также отметил, что ожидает от "продвинутых" отношений с Узбекистаном новых возможностей партнерства.

Кроме того, американский лидер назвал республику "свободным и динамично развивающимся государством".

© Sputnik / Рамиз Бахтияров Ташкент в огнях: как столица готовится к главному празднику страны 7

Напомним, что 1 сентября в Узбекистане отметят День независимости. В этом году власти впервые не будут закрывать границу с Таджикистаном, Афганистаном, Туркменистаном, Кыргызстаном, а "Узбекские железные дороги" объявили 50% скидки на билеты в праздничные дни.

Выходные приходятся на пять дней подряд – с 31 августа по 4 сентября за счет дополнительного нерабочего дня и переноса.

Праздник связан с отделением республики от Советского союза в ходе августовского путча 1991 года, центральная площадь узбекской столицы, ранее носившая имя Владимира Ленина, была переименована в площадь Мустакиллик (Независимости).