Президент Узбекистана посетит Таджикистан с рабочим визитом 27-28 сентября

Во время поездки Мирзиёев примет участие в работе саммита глав государств СНГ.

ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Узбекский лидер Шавкат Мирзиёев посетит Душанбе с рабочим визитом в конце сентября, передает портал "ИнфоШОС".

Поездка в Таджикистан назначена на 27-28 сентября.

Во время поездки Мирзиёев примет участие в работе саммита глав государств СНГ.

В первый день в Душанбе пройдет Совет министров иностранных дел СНГ (СМИД), затем — заседание Совета глав государств-членов Содружества Независимых Государств (СНГ).

На саммите будут подписаны межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы, соглашения о сотрудничестве в борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий.