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Пешеходы переходят дорогу

В Узбекистане создадут Министерство транспорта

© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Политика
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В это ведомство преобразуют Узбекское агентство по автомобильному транспорту и Госкомконкуренции.

ТАШКЕНТ, 28 авг - Sputnik. В Узбекистане намерены создать Министерство транспорта, сообщает пресс-служба МИД.

Соответствующее распоряжение получили кабинет министров, Министерство финансов, Узбекское агентство по автомобильному транспорту, Госкомконкуренции на совещании по вопросам управления в сфере автотранспорта.

"Отмечалась необходимость ускоренного внедрения информационно-коммуникационных технологий в сферу транспортного обслуживания. Прием платы за проезд все еще осуществляется по устаревшей системе. Подвергнут критике тот факт, что в городе Ташкенте внедрение системы электронной оплаты за проезд тормозится вот уже третий год", - уточняется в сообщении.

Ранее сообщалось о планах по введению новой системы транспортного обслуживания в республике, эти обязанности передадут на основе государственно-частного партнерства.

Теги:
Узбекистан, министерство, Транспорт



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