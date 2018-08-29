Мирзиёев мечтает пересадить узбекистанцев на велосипеды

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. В Ташкентской области до конца этого года реализуют 662 инвестиционных проекта, в числе которых производство велосипедов в Куйичирчикском районе, сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

На предприятие, организуемое совместно с китайскими бизнесменами, намечено привлечь 80 миллионов долларов инвестиций. Ожидается экспорт продукции на 260 миллионов долларов.

Проект очень заинтересовал президента Узбекистана Шавката Мирзиёева, совершающего сейчас поездку по Ташкентской области. Необходимо увеличить производство велосипедов, количество велодорожек и популяризовать этот вид транспорта, отметил глава государства.

"Это укрепляет здоровье. Было бы хорошо, если бы наши люди не ездили только на машине, но и садились иногда на велосипед. Езда на нем улучшает работу сердца, продлевает жизнь. Поэтому необходимо ускорить запуск данного предприятия", - сказал Мирзиёев.

Строительство предприятия по производству велосипедов начнется в октябре этого года.