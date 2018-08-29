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Города мира. Астана

Узбекистанки приедут в Астану на конференцию по правам афганских женщин

© Sputnik / Сергей Пятаков
Политика
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Ожидается участие делегаций из Азербайджана, Афганистана, Армении, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Европейского союза, Индии, Китая, России, США и ООН.

ТАШКЕНТ, 29 авг – Sputnik. Региональная конференция на тему "Расширение прав и возможностей женщин в Афганистане" пройдет в Астане 5 сентября, сообщила пресс-служба МИД Казахстана.

Ожидается участие высоких делегаций из Азербайджана, Афганистана, Армении, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Европейского союза, Индии, Китая, России, США и ООН.

"С учетом международного внимания к Афганистану, Казахстан стремится повысить международную осведомленность и поддержку конкретных потребностей афганских женщин и девочек, продвинуть и расширить их права и возможности в целях достижения долгосрочного мира и устойчивого развития в этой стране", - говорится в сообщении.

Среди гостей ожидается премьер-министра Узбекистана Танзила Нарбаева, заместитель председателя Сената Олий Мажилиса Светлана Артикова, министр дошкольного образования Агриппина Шин.

По информации министерства, в рамках конференции планируется принятие итогового документа, который будет направлен на расширение прав и возможностей женщин Афганистана в сфере бизнеса, образования и доступа к цифровым технологиям.

 




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