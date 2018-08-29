Делегация Узбекистана приняла участие в учениях ШОС

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Военная делегация Узбекистана присоединилась к учениям ШОС, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан с места событий.

Группа офицеров вооруженных сил республики понаблюдала за тренировками стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.

© AP Photo / Sergei Grits Глава Генштаба ВС РФ призвал страны ШОС участвовать в гумоперации в Сирии

На заключительный этап учений - уничтожение сил боевиков численностью до 7,5 тысячи человек - также прибыл начальник Генерального штаба республики Павел Эргашев.

Антитеррористические учения "Мирная миссия - 2018" проходят в конце августа в Челябинской области, представители Узбекистана приехали в качестве наблюдателей. Всего в проекте задействованы свыше трех тысяч военнослужащих и около 500 единиц техники, в том числе из Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, России, Китая, Индии и Пакистана.