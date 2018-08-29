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Антитеррористические учения вооруженных сил стран-членов ШОС Мирная миссия-2018

Делегация Узбекистана приняла участие в учениях ШОС

© Sputnik / Александр Кондратюк
Политика
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Группа офицеров вооруженных сил республики понаблюдала за учениями войск стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.

ТАШКЕНТ, 29 авг - Sputnik. Военная делегация Узбекистана присоединилась к учениям ШОС, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан с места событий.

Группа офицеров вооруженных сил республики понаблюдала за тренировками стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества.

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© AP Photo / Sergei Grits
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На заключительный этап учений - уничтожение сил боевиков численностью до 7,5 тысячи человек - также прибыл начальник Генерального штаба республики Павел Эргашев.

Антитеррористические учения "Мирная миссия - 2018" проходят в конце августа в Челябинской области, представители Узбекистана приехали в качестве наблюдателей. Всего в проекте задействованы свыше трех тысяч военнослужащих и около 500 единиц техники, в том числе из Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, России, Китая, Индии и Пакистана.

Теги:
Военные учения, Узбекистан, учения



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