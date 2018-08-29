"Белые каски" привезли химическое оружие на склад боевиков в Сирии

ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Представители "Белых касок"* доставили большой груз отравляющих веществ в сирийский Саракиб, на склад, используемый "Ахрар Аш-Шам", сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя Центра по примирению враждующих сторон Алексея Цыганкова.
Химическое оружие прибыло на двух крупнотоннажных грузовиках. Машины сопровождали восемь представителей организации. У склада их встречали два высокопоставленных командира боевиков. Информацию об этом предоставили несколько независимых источников из провинции Идлиб.
"Позже часть груза в пластиковых бочках без маркировки была перевезена в другой пункт базирования боевиков в южной части провинции Идлиб для инсценировки применения химоружия и последующего обвинения правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения", — рассказал представитель центра.
Российский центр по примирению по-прежнему призывает командиров незаконных формирований отказаться от вооруженных провокаций и встать на путь мирного урегулирования ситуации в подконтрольных им районах.
По словам Конашенкова, после инсценировки "ряженые спасатели "Белых касок" собираются снять сюжеты для ближневосточных и англоязычных СМИ.
При этом в Госдепе заявили, что США готовы ответить на применение химического оружия в Сирии.
Как отметила представитель ведомства Хезер Науэрт, Вашингтон призвал Москву предостеречь Дамаск от использования химоружия.
* Террористическая организация, запрещенная в России.